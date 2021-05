Kaïs Saïed se mêle aux citoyens à la Mosquée Zitouna

La vidéo postée hier soir, samedi 8 mai 2021, par la page de la présidence de la République, montrant le chef de l’Etat rompre le jeûne, au siège du ministère de l’Intérieur, a suscité moult réactions.

Plus de 15.000 réactions et 2900 commentaires ont accompagné la vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence lors de la visite effectuée hier, par le chef de l’Etat.

Après le diner du iftar au siège du ministère de l’Intérieur avec les cadres et agents du département, Kaïs Saïed s’est offert une promenade dans l’avenue Habib-Bourguiba pour saluer les forces de l’ordre et discuter avec les agents déployés sur place après la rupture du jeûne. Il s’est aussi rendu dans la médina de Tunis et a effectué la prière à la Mosquée Zitouna, au milieu des fidèles, en cette soirée qui coïncide d’ailleurs avec la veille du 27ème jour du mois de ramadan.

Dans cette vidéo, on voit un petit garçon offrir une accolade au chef de l’Etat, exprimant son émotion de « voir le président de la République en personne ». Une séquence que les services de communication de Carthage ont bien pris soin de mettre en évidence dans le but de faire remonter une cote de popularité, déjà au firmament.

Lors de cette visite, Kaïs Saïed a prononcé un discours dans lequel il a réaffirmé son statut de « commandant suprême de toutes les forces armées ».

« Nous travaillerons à unifier l’Etat car il y a ceux qui veulent s’en accaparer une partie. L’Etat est celui de tous les Tunisiens, il n’appartient à personne en particulier. Je connais de nombreux dépassements et vous aussi vous connaissez des dépassements et subissez de nombreuses pressions. Sachez que je me tiens à vos côtés, pour nous opposer à ceux-là. L’Etat n’est pas un butin que certains veulent se partager », a-t-il dit.

« Il ne reste que quelques instants avant la prière du maghreb, en ce 27ème jour du mois de ramadan. J’ai choisi d’être là parmi vous aujourd’hui, tout comme j’ai été dans la zone sécuritaire fermée de Chaambi, afin de dire à tous les Tunisiens que ceux qui pensent que le commandant suprême des forces armées - ou chef de l’Etat - utilisera l’un des appareils de l’Etat à des fins personnelles, sont déconnectés de l’histoire. Ceux qui pensent qu’ils peuvent utiliser cette administration ou une autre, pour servir leurs intérêts personnels, seront reniés par l’histoire », a-t-il dit tout en rendant hommage aux efforts des forces de l’ordre.

En ce mois de ramadan, c’est la troisième fois que le chef de l’Etat se déplace pour partager un repas avec les forces armées. Le 1er mai, il avait rompu le jeûne avec les soldats dans la zone militaire fermée du mont Châambi. Le 20 avril, il s’était rendu à la caserne de la Garde nationale d'Ettadhamen.

Kaïs Saïed n’a cessé, depuis son discours du 18 avril, de réaffirmer qu’il est le commandant suprême de toutes les armées et non seulement les forces militaires.

