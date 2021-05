Les banques seront ouvertes les 10 et 11 mai 2021

Les banques seront-elles ouvertes aux clients durant le confinement et quels services assureront-elles?

Vérification faite par BN Check, en l'absence d'une note claire de la Banque centrale de Tunisie, il s'est avéré que les banques assureront un service minimum les lundi 10 et mardi 11 mai 2021, dans les mêmes horaires pratiqués pendant le mois de ramadan.

C’est ce qu’a indiqué ce dimanche 9 mai 2021, la secrétaire générale de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) dans une déclaration à BN Check. Les établissements bancaires se contenteront d’opérations de bases, a-t-elle spécifié.

Pour leur part, certains banquiers ont exprimé leur mécontentement. Pour cause, le retard avec lequel leur est parvenue la note de la Banque centrale, émise vendredi, et le flou qu'elle entretient. Ainsi, non seulement le document leur est arrivé un vendredi, après les horaires de fermeture, alors qu’ils n’avaient plus accès à leurs mailing pour certains, mais en plus il ne spécifiait pas les opérations que pourront traiter les banques on se contentant de la formule « limiter leurs opérations aux services critiques et urgents avec un nombre d’agents réduit au maximum ».

Les banques ont été ainsi prises au dépourvu, n’ayant pas pu informer le personnel mobilisé ou à leur préparer leur autorisation de travail. Elles n’ont pas aussi pu prévenir leur clientèle, notamment sur les horaires d’ouverture et des services autorisés.

Pire avec les encombrements des derniers jours, les banquiers se demandent s’ils pourront faire face à la demande de leurs clientèles avec un service minimum.

En outre, pas un mot sur une éventuelle permanence du 12 au 16 mai 2021, ce qui fera cinq jours sans banques ouvertes, chose inhabituelle. Ceci dit, la BCT a donné des instructions aux établissements bancaires et à l’Office national des postes dans sa note N°2021-14 du 7 mai 2021 pour assurer le bon fonctionnement et l'alimentation des DAB tout au long de la période du confinement sanitaire général du 9 au 16 mai courant.

Ci-suite le texte intégral de la note parvenu aux banques et signée par le secrétaire général Mohamed Fadhel Derouiche :

« Faisant suite à la décision prise ce jour par la Présidence du Gouvernement décrétant le confinement général du 09 au 16 mai 2021, il est porté à votre connaissance que le travail durant les journées du lundi 10 et mardi 11 mai 2021 sera assuré par les services de la BCT suivant l’horaire actuellement en vigueur.

Les banques et les établissements financiers sont appelés à limiter leurs opérations aux services critiques et urgents avec un nombre d’agents réduit au maximum. Ces derniers doivent disposer des autorisations administratives nécessaires à cet effet, à présenter, le cas échéant, aux autorités compétentes ».

Vendredi 7 mai 2021, le gouvernement a décrété, en concertation avec la commission scientifique de lutte contre le Covid-19, un confinement général de 7 jours du 9 au 16 mai 2021, qui englobera les fêtes de l’Aïd El Fitr.

I.N