Le SNJT clarifie l’appel à vacciner les journalistes

Le SNJT a répondu ce vendredi 7 mai 2021 à la polémique suscitée par l’appel à prioriser les journalistes dans la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19.

Le syndicat a tenu à préciser que cette priorité ne se fait pas au détriment des agents de santé, des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques, mais s'inscrit plutôt dans le cadre du système EVAX et de la stratégie nationale de vaccination, qui comprend dans la liste des prioritaires les professions exerçant dans les domaines fondamentaux et vitaux comme la sécurité, les médias et le tourisme ...

Cette mesure vise un groupe limité, à savoir les journalistes de terrain qui travaillent en première ligne, notamment dans les hôpitaux, les postes frontaliers et les conférences de presse, qui sont des espaces où la propagation du virus est importante.

Le SNJT a souligné qu’il n'acceptera pas d'acquérir un privilège aux dépens d'autrui expliquant que cette procédure consiste uniquement à organiser la vaccination des journalistes de terrain, le moment venu, selon la stratégie nationale de vaccination.

M.B.Z