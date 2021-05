Cryptomonnaie : le coup de gueule de Mahmoud Baroudi

L’ancien député et actuel cadre au parti Al Badil Ettounsi, Mahmoud Baroudi, a lancé un coup de gueule ce jeudi 6 mai 2021. Un coup de gueule survenu suite à l’arrestation cette semaine, d’un jeune étudiant qui a utilisé une application de cryptomonnaie.

« Le paypal, c’est non ; Airbnb, c’est non ; le drône, c’est non ; l’Uber, c’est non ; Amazon, c’est non ; le minning, c’est non ; le crowfunding, c’est non ; la carte internationale, c’est triple non ; la cryptocurrency, c’est du blanchiment d’argent ; le freelance, tu es renvoyé à l’instruction ; si tu vas voir un match, Wadii (NDLR président de la fédération de football) te dit quatre fois non ; c’est normal que l’on vous coupe l’internet pendant deux mois ; tu achètes quelque chose de l’étranger, on te la vole ou on te fait subir une taxe au triple de sa valeur.

Après tout cela, on vous dit Smart Tunisia, Startup, numérisation et des niaiseries. On ne sait faire que des slogans et des termes à la con ! Bienvenue en Tunisie, pays trois fois millénaire, république bananière ».

L’arrestation du jeune en question a suscité la colère de beaucoup d’internautes, surtout qu’on a allumé son portable de force et qu’on l’a tout de suite mis en examen. Au moment de l’instruction, la police a refusé que le jeune soit accompagné de son avocat. Face à son refus d’allumer son téléphone portable, les policiers l’ont menotté puis ont pris sa tête de force pour la placer face à l’écran de son portable afin que le téléphone puisse être déverrouillé avec la reconnaissance faciale.

R.B.H