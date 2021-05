Suspension des opérations chirurgicales non urgentes pour un mois

Le ministère de la Santé a décidé de suspendre à partir du 4 mai 2021 et pendant un mois les opérations chirurgicales non urgentes et celles relatives à des maladies de cancer. C’est ce qu’a indiqué une note adressée aux directeurs généraux des établissements sanitaires publics, des directeurs des structures sanitaires publiques, aux présidents de comités médicaux et présidents des commissions de lutte contre le Covid-19.

L’objectif étant de renforcer les capacités d'accueil pour les patients Covid-19 dans les hôpitaux, notamment en ce qui concerne les lits de réanimation et d’oxygène.

Les opérations chirurgicales nonurgentes seront programmées ultérieurement selon l’état de santé et les priorités, celles urgentes se poursuivront normalement, toujours selon ce même document.

I.N