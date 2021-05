Rafik Abdessalem : Le dossier de la Cour constitutionnelle est désormais entre les mains du président

Le gendre de Rached Ghannouchi et dirigeant nahdhaoui, Rafik Abdessalem, a publié ce jeudi 6 mai 2021, un post sur les réseaux sociaux, où il a écrit que la Cour constitutionnelle est « désormais entre les mains du président de la République pour prendre la décision qu'il souhaite, en fonction de ses lectures constitutionnelles et de ses propres appréciations politiques ».

Commentant ainsi l’adoption à l’ARP, mardi, des amendements de la loi sur la Cour constitutionnelle, Rafik Abdessalem a souligné que c’est aujourd’hui le chef de l’Etat qui est seul responsable de la décision qu’il prendra et qui déterminera le sort de cette institution.

« Les députés et l'Assemblée des représentants du peuple en tant qu'institution ont fait ce qu'ils devaient et leur mission prend fin avec l’adoption des amendements de la loi sur la Cour constitutionnelle. Au-delà de cela, la tâche est confiée au président de la République qui porte cette responsabilité devant sa conscience « Dieu, le peuple et l'histoire» » a-t-il ajouté, reprenant les propres termes du président mis entre guillemets.

Rafik Abdessalem a enfin rappelé que le dossier de la Cour constitutionnelle n’est pas l’apanage d’un seul parti ou bloc mais qu’il s’agit d’une affaire publique qui regarde tous ceux qui sont concernés par le processus démocratique et désireux de jeter les bases du nouveau système politique. « Ce qu'il faut maintenant, c'est clore ce dossier et arrêter la polémique sur la constitution et le conflit des textes et des pouvoirs qui dure depuis trop longtemps » a-t-il conclu.

M.B.Z