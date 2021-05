FMI : Le programme de la Tunisie est réalisable, mais requiert un calendrier

Le ministère de l'Economie a indiqué dans un communiqué rendu public, ce mercredi 5 mai 2021, que des responsables du FMI avaient estimé que le programme de réformes économiques proposé par le gouvernement tunisien était « réalisable », mais sa mise en œuvre nécessitait un calendrier prédéfini afin d'accélérer la relance économique dans le pays.

Ces responsables s'exprimaient lors d'une série de réunions tenues, les 3 et 4 mai courant, à Washington, avec une délégation tunisienne présidée par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Investissement, Ali Kooli et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abassi.

Lors de ces réunions auxquelles ont pris part, la directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh et le Directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, Jihad Azour, la délégation tunisienne a passé en revue les principales orientations du programme de réformes et le calendrier proposé pour exécution.

Dans ce contexte, le ministre de l'Economie, Ali Kooli a affirmé que son gouvernement œuvre à améliorer le climat des affaires et de l'investissement, à travers la réduction de la bureaucratie et la numérisation des services administratifs outre la maitrise des équilibres financiers.

M. Kooli a ajouté que ce programme prévoit la révision de la subvention, la réforme des entreprises publiques et la maîtrise de la masse salariale dans la fonction publique.

Par ailleurs, le ministre a rencontré la vice-présidente de l'agence "Millennium Challenge Corporation (MCC). Lors de cette rencontre, ils ont discuté de l'accord portant sur un don de 500 millions de dollars afin de développer le système logistique du transport maritime au port de Rades et améliorer la gestion des ressources hydrauliques.

S.H