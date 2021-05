Le ministre de la Santé en visite à l’hôpital universitaire Habib Thamer

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a effectué, mercredi 5 mai 2021, une visite à l’hôpital universitaire Habib Thamer.

En plus des services d’urgence, de réanimation, des maladies cardiovasculaires et des consultations externes, le ministre a inspecté l’unité Covid-19 et les moyens logistiques et humains dont elle dispose.

Il a, à l’occasion, écouté les préoccupations du personnel de cette unité et a salué les efforts de tous les cadres médicaux et paramédicaux de l’hôpital.

N.J.