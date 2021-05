Fête de l’Aïd : La commission scientifique propose un confinement général et une interdiction de déplacement entre les villes

Confinement général, interdiction de déplacement entre les villes et des regroupements sont les mesures phares proposées par la commission scientifique de lutte contre le coronavirus, a indiqué son membre Amen Allah Messaadi.

Au micro d'Amine Gara dans l’émission Ahla Sbeh de Mosaïque Fm, Dr Messaadi a souligné que la situation sanitaire est grave et préoccupante et que les regroupements facilitent la propagation du Covid-19, notamment du nouveau variant britannique. C’est pour cette raison que toutes les mesures ont une seule finalité : essayer de lutter contre les regroupements quelle que soit leur nature.

« Pour éviter ces attroupements, on a pensé qu’on devait proposer des recommandations qui les limitent avant et pendant les fêtes de l’Aïd. On a donc proposé l’interdiction de déplacement entre les villes avant et pendant les jours de l’Aïd outre l’instauration d’un confinement général pendant les vacances de l’Aïd pour obliger les personnes à ne pas se déplacer en particulier les porteurs sains », a expliqué Amen Allah Messaadi.

Et d’ajouter : « On espère que les citoyens comprennent qu’on ne vise personne mais que notre objectif est de les protéger de cette pandémie pour passer des fêtes de l'Aïd heureux sans catastrophes », en rappelant que le système de santé est exténué.

I.N