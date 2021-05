Afek Tounes impute les 10.641 décès du Coronavirus au gouvernement Mechichi

Afek Tounes a publié, vendredi 30 avril 2021, un communiqué exprimant sa préoccupation face à la gravité de la situation épidémiologique du pays.

Le parti a imputé les 10.641 décès dus au Coronavirus au gouvernement Mechichi notant l’échec des mesures de prévention et protocoles décrétés.

Afek Tounes a, également, estimé que la lenteur de la campagne de vaccination et les retards accusés dans la réception des vaccins n’étaient que le résultat d’une incompétence diplomatique et une incapacité flagrante à protéger les intérêts de la Tunisie et à mener des négociations avec les pays et laboratoires producteurs.

Dénonçant les conflits politiques entre les trois présidences qui se poursuivent alors que la santé des citoyens est la priorité des priorités, le parti a exhorté le gouvernement à adopter de nouvelles approches pour renforcer le système sanitaire surtout que le taux d’occupation des services de réanimation a atteint 91%.

Afek Tounes a, par ailleurs, appelé le président de la République à se mobiliser et consolider les efforts diplomatiques afin que la Tunisie puisse obtenir davantage de vaccins le plus rapidement possible.

Jeudi, le professeur et membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, Riadh Gouider, a signalé que la Tunisie avait battu un record mondial en taux de mortalité par 10.000 habitants. Le pays recense, également selon ses dires, le plus grand nombre de cas confirmés sur les analyses effectuées quotidiennement.

Depuis le début de la pandémie et jusqu’au 29 avril 2021, la Tunisie a enregistré 307.215 cas cumulés de Coronavirus et 10.641 décès.

N.J.