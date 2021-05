Rached Ghannouchi reçoit l’ambassadeur d'Arabie Saoudite à Tunis

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi a reçu, ce jeudi 29 avril 2021, l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Tunis, Abdelaziz Ben Ali Saqr, pour discuter des relations de fraternité et du niveau de coopération entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, le président du Parlement a abordé les différents défis qui se posaient face à la transition démocratique. Il a, également, indiqué qu’il était nécessaire d’appuyer la coopération bilatérale, notamment, dans les domaines économiques et commerciaux, tout en examinant les moyens susceptibles d’impulser cette coopération tenant compte des répercussions de la pandémie du Covid-19.

Pour sa part, le diplomate saoudien a mis en exergue le rôle positif joué par la Tunisie dans les différents dossiers arabes et ses efforts pour consolider la sécurité et la paix internationaux. Il a, également, souligné son rôle important au sein du conseil de sécurité de l’ONU, notamment, ses tentatives pour instaurer la paix au Yémen et pour parvenir à une solution pour le dossier iranien, et ce, dans le cadre du respect mutuel sans ingérence. L’ambassadeur saoudien a noté l’importance de renforcer les concertations et la collaboration dans les différentes affaires régionales et internationales.

