La fondation Bouebdelli, contaminée par les fautes d’orthographe

C’est ou ce fut l’une des écoles privées les plus prestigieuses du pays. La fondation Bouebdelli serait-elle contaminée, à son tour, par la chute de la qualité de l’enseignement qui frappe l’enseignement public ?

On espère bien que non, bien qu’on soit porté à le croire au regard de cette affiche sponsorisée où l’on écrit « collége » au lieu de « collège ».

Des coquilles dans des textes, ça arrive et on en croise quotidiennement dans les plus grands journaux au monde et dans les meilleurs livres. Mais quand il s’agit d’une affiche publicitaire avec une simple dizaine de mots seulement, les coquilles (théoriquement détectables par les correcteurs automatiques de l’ordinateur) deviennent des fautes.

Des fautes qui ne mériteraient pas d’être relevées s’il s’agissait d’une entreprise autre qu’une entreprise éducative et encore moins de la Fondation Bouebdelli autrefois réputée pour sa grande rigueur.

R.B.H.