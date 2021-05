Appel à candidatures pour le choix d’administrateurs représentant l’Etat au CA de Tunisie Telecom

Le Ministère des Technologies de la communication a émis, jeudi 29 avril 2021, un appel à candidatures pour le choix d’administrateurs représentant l’Etat au conseil d’administration de Tunisie Telecom.

Le ministère a précisé dans son avis que les candidats intéressés pourraient consulter le dossier des termes de références via le lien suivant : https://choix.conseiltt.tn ou sur le site www.mtc.gov.tn.

Peut participer au présent appel à candidatures toute personne de nationalité tunisienne remplissant les conditions fixées par les termes de références.

Les dossiers de candidature doivent être présentés conformément aux prescriptions des termes de références et doivent être envoyés au ministère des Technologies de la communication exclusivement, le 17 mai 2021 à 18h au plus tard, par voie électronique via la plateforme dédiée.