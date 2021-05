LTDH : La police de Sfax humilie les non-jeûneurs !

La ligue tunisienne de droits de l’homme (LTDH) a dénoncé, dans un communiqué publié hier mercredi 28 avril 2021, l’irruption de la police dans un café à Sfax pour donner des leçons « religieuses » à des non-jeûneurs, reprochant à ces derniers d’avoir mangé en public au mois sacré. Selon l'organisation, les policiers ont fait sortir tous les clients du café pour les aligner dans la rue comme des criminels et pour les exposer au vu des passants.

« Les policiers ont violemment agressé le propriétaire du café en l’accusant d’avoir encouragé les citoyens à manger durant le jeûne alors qu’il demande à appliquer la loi et respecter la liberté de conscience. Ainsi, il a été ramené de force au poste de police et a été accusé du fameux outrage à agent public », relève l'organisation.

L’organisation a appelé les autorités à protéger la liberté de conscience et de religion, garanties par la Constitution, en évitant toute remise en question les concernant.

La LTDH a, également, appelé le ministère public à engager les procédures légales nécessaires à l’encontre des policiers agresseurs et à protéger les citoyens en attendant de mettre fin à l’impunité des policiers.

On rappelle qu’aucune loi en vigueur n’interdit de manger ou boire en public en Tunisie durant le mois de Ramadan. Toutefois, chaque année, en vertu de textes flous sur l’outrage aux bonnes mœurs et de circulaires remontant à plusieurs dizaines d’années, des Tunisiens sont arrêtés pour avoir mangé ou fumé durant le jeûne. C’est pour cela que certains cafés et restaurants ferment ou dissimulent leurs vitrines durant la journée.

Plusieurs personnes se sont indignées de ces agissements de la police sur les réseaux sociaux. La police de Sfax a été assimilée à une police religieuse. D'autres l'ont comparée aux brigades chargées des moeurs dans les pays islamistes.

I.M.