La vaccination des membres du gouvernement vivement critiquée !

La campagne de vaccination fait couler beaucoup d’encre, d’autant plus que la situation épidémique se fait de plus en plus critique. Dans ce contexte, ce sont les défaillances et les dépassements qui suscitent la polémique, notamment, les abus et les infractions aux priorités fixées par la stratégie nationale de vaccination.

Aujourd’hui, des informations ont circulé selon lesquels les membres du gouvernement auraient reçu les doses de vaccin en catimini. Les critiques ont, du coup, fusé de toute part puisque plusieurs personnes prioritaires seraient encore sur les longues listes d’attente.

Intervenant sur les ondes d’IFM, le conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la communication, Mofdi Mseddi a confirmé ces informations. Il a assuré que des membres du gouvernement avaient été vaccinés, puisqu’ils font partie des catégories prioritaires. Il a ajouté que la vaccination n’avait pas eu lieu en cachette, sauf qu’elle n’avait pas été médiatisée, estimant qu’il n’y avait pas de raison pour qu’elle le soit.

Malgré cette précision, les critiques n’ont pas cessé et les cris d’indignation se sont pas arrêtés. L’ancienne porte-parole de la présidence de la République, Saïda Garrach a crié au scandale, tout comme la présidente d’Al Bawsala, Chaima Bouhlel.

Le député Yassine Ayari a, également, réagi à la question rappelant qu’il avait déjà mis en garde contre les multiples dépassements et soulignant qu’aucune partie n’y avait prêté attention puisque la majorité y était concernée.

S.H