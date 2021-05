Covid-Des médecins lancent un appel pour assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination

Dans une pétition signée par un groupe de médecins et dont une copie a été envoyée à Business News aujourd'hui, mercredi 28 avril 2021, un appel a été lancé aux autorités compténtes afin d'assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Business News reproduit le texte de cette pétition dans son intégralité :

Trois mois après le lancement de la plate-forme Evax et plus de quarante jours après le démarrage de la campagne nationale de vaccination, les résultats obtenus sont particulièrement insuffisants avec seulement quelques dizaines de milliers de personnes ayant reçu les deux doses requises. Ces résultats ne sont pas à la hauteur d’une stratégie pourtant pertinente et des efforts considérables consentis par les cadres et les professionnels de la santé.

A la date du 23 avril 2021 : La quantité de vaccins mise à la disposition du ministère de la Santé ne dépasse pas 479000 doses et ne permet de vacciner que 239500 personnes. La politique d'acquisition des vaccins n'a pas donné jusqu'ici les résultats escomptés. Malgré une campagne médiatique soutenue, les inscriptions dans la plate-forme Evax restent particulièrement faibles, en particulier dans les gouvernorats de l'intérieur où le taux d'inscription est inférieur à 10%. Les personnes de 75 ans et + ne se sont inscrites que dans une proportion de 20%.

En l’absence de chiffres officiels annoncés pour les autres tranches d'âge, il est permis de penser que les sujets de 60 à 74 ans et les sujets de moins de 60 ans présentant des comorbidités restent très majoritairement non-inscrits.

Par ailleurs, de sérieux dysfonctionnements enregistrés dans la plate-forme Evax ont affecté la progression basée sur les priorités définies par la stratégie. Ces groupes de population sont de très loin les plus exposés aux complications de la Covid-19 et contribuent à l'écrasante majorité des décès attribués à cette maladie.

L’approche basée exclusivement sur l'inscription préalable dans la plate-forme Evax montre ici clairement ses limites et risque d'exposer toute la campagne nationale de vaccination à l’échec.

Si des ajustements ne sont pas introduits on voit mal la réalisation effective d’une bonne couverture vaccinale des groupes de population à risque et encore moins celle de l'objectif déclaré du Ministère de la santé de vacciner 3 millions de personnes fin juin.

Devant cette situation

1) Nous appelons les différents organes de l’État à une mobilisation générale pour l'acquisition rapide de la quantité nécessaire à la vaccination de 3 millions de personnes, en diversifiant les sources d'approvisionnement et en privilégiant, dans la mesure du possible, les vaccins ne nécessitant pas d'exigences logistiques contraignantes. Malgré la grande tension qui règne sur le marché mondial de la vaccination et qui risque de durer pendant plusieurs mois voir toute l’année 2021, le Président de la République et le Chef du Gouvernement doivent assumer leurs responsabilités, unir leurs efforts, et mobiliser tous les moyens dont dispose notre pays afin d’exploiter toutes les possibilités offertes par le programme de solidarité internationale Covax et par les achats directs auprès des différents fournisseurs.

2) Nous appelons à revisiter le fonctionnement de la plate-forme Evax afin d’assurer une plus grande mobilisation des groupes de population les plus vulnérables à la Covid-19 et de leur assurer une large couverture vaccinale, à même de les protéger des formes graves de la maladie. La plate-forme Evax doit être une opportunité pour mieux faire mais ne doit pas devenir une contrainte. L'inscription dans la plate-forme doit rester obligatoire pour toute vaccination, mais ne doit plus être une condition préalable et exclusive. Il faut permettre de vacciner et d'inscrire en même temps. La plate-forme servira pour le contrôle, le respect effectif des priorités, la validation de la vaccination, et la consolidation des données nationales.

3) Nous appelons à développer la vaccination de proximité en impliquant les centres de santé de base y compris les PMI et, sous certaines exigences, les cabinets des médecins généralistes, dans le respect strict des priorités convenues. Les sujets à risque fréquentent ces structures de santé et c'est là qu'on peut plus facilement les toucher. Des plages horaires dédiées peuvent être envisagées pour ne pas empiéter sur les activités habituelles et nécessaires de ces centres. Les centres régionaux ad hoc mis en place devraient continuer mais en laissant se déployer progressivement, mais aussi rapidement que possible, les centres de proximité.

Il faut garder présent à l’esprit que cette campagne de vaccination contre la Covid-19 n’est très probablement pas l’unique mais seulement la première des vaccinations périodiques à venir contre la Covid-19 et de futures pandémies. C'est pourquoi, il faut savoir très rapidement activer l’interface de proximité aussi bien pour les prestations que pour la mobilisation sociale locale.

Sans la conjonction effective des prestations de proximité et de la mobilisation sociale, la réalisation des résultats de santé publique escomptés par la vaccination sera illusoire et le prix à payer sera très lourd, aussi bien en termes de problèmes de santé qu'en termes économiques et sociaux.

