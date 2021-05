Taoufik Rajhi : Notre leadership politique ne sait pas ce qu’est gouverner pour réformer

L’ancien ministre chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi, a été l’invité de Boubaker Ben Akacha, dans l’émission Midi Show du mercredi 28 avril 2021 sur les ondes de Mosaïque FM. Il est revenu sur le programme de réforme que le gouvernement compte présenter la semaine prochaine au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale à Washington.

Il s’est attardé, notamment, sur les modalités de négociations avec le FMI précisant que les bailleurs de fonds n’ont pas l’habitude de négocier avec les gouvernements en présence de leurs représentants sur place.

Selon M. Rajhi, un gouvernement qui souhaite emprunter auprès du FMI doit d’abord envoyer une correspondance formulant la nature de sa requête. Les négociations se font en fonction des spécificités du programme que le débiteur souhaite intégrer. « Une fois le staff level agreement accordé, le processus interne au sein du FMI démarre pour une durée de deux ou trois mois durant lesquels le dossier est examiné et les réformes à exiger et les chiffres à atteindre sont fixés. Et c’est à ce moment que l’on peut faire pression et mobiliser le soutien politique », a-t-il expliqué.

Interpellé sur les objectifs des anciens programmes engagés avec le FMI, Taoufik Rajhi a indiqué que l’évaluation avait montré que sur certains aspects la Tunisie a enregistré un succès, mais sur le plan des finances publiques les indicateurs ont été plutôt aléatoires. « Ce que nous avons pu titrer comme leçon des deux derniers programmes est la nécessité de fédérer les parties sociales et le Parlement autour des réformes à engager pour garantir le succès. Nous avons, en effet, constaté que le gouvernement a dû, parfois, laisser tomber certains de ces engagements en raison des pressions sociale (…) Malheureusement, nous n’avons pas de leadership politique qui sait ce qu’est gouverner pour réformer et non pour rester ».

L’ancien ministre chargé des Grandes réformes a ajouté, dans ce même contexte, que le plan de réforme que le gouvernement compte présenter au FMI n’est qu’un ensemble d’intentions que nous pouvons retrouver dans les programmes d’Ennahdha et autres partis politiques.

Il a estimé, par ailleurs, que le gouvernement confondait ce dont il dispose comme intention de réforme et le programme détaillé que le FMI exige à tous les pays débiteurs.

N.J.