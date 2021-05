Sonede : Coupure d’eau aux quartiers d’El Manar, El Menzah et Ennasr

La Sonede a annoncé, dans un communiqué publié mercredi 28 avril 2021, qu’une coupure d’eau a aura lieu jeudi 29 avril à partir de 7h du matin aux quartiers Manar 2, 3 et 4, El Menzah 6, 7, 8 et 9 et Ennasr 1 et 2.

Cette coupure s’explique par une panne survenue au niveau du canal principal d’approvisionnement en eau au niveau d’El Menzah 9 qui a nécessité l’intervention immédiate des agents de la Sonede.

La société a affirmé que l'approvisionnement en eau potable sera progressivement rétabli le jour même à partir de 15h après la réparation de la panne en question.

I.L