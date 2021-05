Nabil Gargabou nommé gestionnaire provisoire à la Tap

Le conseil administratif de l’agence Tunis Afrique presse, réuni mardi 27 avril 2021, a décidé de nommer Nabil Gargabou en tant que gestionnaire provisoire de l’agence en attendant la nomination d’un nouveau PDG.

Il aura pour mission d’assurer la bonne gestion de la Tap et d’éviter tout ce qui pourrait entraver son travail notamment en ce qui concerne les questions urgentes. Il a été décidé de déléguer toutes les prérogatives nécessaires à Nabil Gargabou pour qu’il puisse assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

On rappelle que le SNJT et le syndicat de base des agents de la Tap, ont annoncé le 19 avril courant la levée du sit-in entamé le 6 avril à l’agence, la suspension de la grève prévue le 22 avril et du boycott des activités du gouvernement et des partis qui le soutiennent.

Ces décisions interviennent suite à la démission de Kamel Ben Younes, nommé le 5 avril dernier au poste de PDG de l'agence Tunis Afrique Presse.

Les syndicats ont également exigé la révision de la loi, datant de 1961, portant sur la création de la Tap, en y stipulant l'indépendance de l'agence conformément aux normes internationales.

Suite à la nomination de Kamel Ben Younes, le personnel de l’agence Tap avait observé un sit-in ouvert pour exprimer sa colère. Une nomination qui a été jugée « ouvertement politique et partisane ». Le PDG avait fait appel à la police pour s’introduire de force dans les locaux de l’agence, suscitant l’indignation des journalistes.

I.M.