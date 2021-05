Yadh Elloumi explique les raisons de sa démission

Le député Yadh Elloumi a annoncé mercredi 28 avril 2021 lors de son intervention sur Mosaïque FM, sa démission définitive du bloc parlementaire, Qalb tounes, pour rejoindre les rangs de l’opposition.

Il explique que le parti Qalb Tounes avait montré ses limites et qu’il est victime d’une série de complots et de machinations qui se tissent par les membres du « courant RCDiste » au sein du parti en faisant référence essentiellement à Sofiène Toubel et Mounir Balti.

« Il ne s’agit pas de guerre de succession. Un parti qui se respecte travaille en toute transparence mais les disciples RCDistes au sein du parti ne cessent de comploter et veulent s’accaparer la présidence du bureau exécutif de Qalb Tounes en faisant des magouilles en cachette. Il fallait tracer les lignes en ce qui concerne son alliance avec Ennahdha et le projet de réforme et surtout en discuter au vu et au su de tous les membres (…) Sofiène Toubel a gagné le jeu comme le disent les dirigeants RCDistes, je le félicite ! », souligne Yadh Elloumi.

I.M.