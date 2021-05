Moez Ben Gharbia aux dirigeants d’Ennahdha et du PDL : Vous êtes des criminels !

L’homme de médias Moez Ben Gharbia a publié un post ce mercredi 28 avril 2021 pour sensibiliser le public sur les dangers de contamination de la Covid-19.

Il a rappelé les propos du comité scientifique qui a déclaré que le virus frappe des familles entières en citant des exemples de son entourage.

Il a ensuite épinglé les politiques tunisiens, totalement inconscients du danger du virus et qui trainent le public avec eux.

Il a commencé par citer le parti islamiste Ennahdha qui a organisé une manifestation grandiose, en pleine pandémie, où le parti islamiste essayait de glorifier l’événement et d’accroitre artificiellement le nombre de participants.

Moez Ben Gharbia a rappelé ensuite les deux manifestations, tout aussi grandioses, organisées par le parti PDL de Abir Moussi, l’une à Béja et l’autre à Sfax.

« Quand les deux dirigeants de ces deux partis, l’un au pouvoir et l’autre dans l’opposition, mobilisaient leurs troupes pour descendre dans la rue ; et quand le président de la République et le chef du gouvernement se querellaient à propos du remaniement ministériel, les pays étrangers faisaient la course pour ramener les vaccins à leur population.

Il est vrai que le citoyen est inconscient et frivole, mais vous, il n’y a qu’un seul qualificatif qui vous sied : vous êtes des criminels !», a conclu M. Ben Gharbia.

R.B.H.