Covid-19 : De nouveaux symptômes découverts en Tunisie lors de la troisième vague

Le pharmacien biologiste Mohamed Nagara a révélé, dans une déclaration accordée à la Tap dimanche 25 avril 2021, deux nouvelles manifestations du Coronavirus : l’inflammation de l’œil et des rougeurs au niveau des pieds.

« Même si les nouveaux symptômes ne sont pas très fréquents en cas de contamination, ils peuvent rendre difficile le diagnostic de la maladie car ils ne sont pas forcément liés à l’infection au Coronavirus », a-t-il précisé.

Le plus inquiétant est, selon le biologiste, que les contaminations lors de la troisième vague touchent non seulement une population plus jeune dont l’âge varie entre 30 et 40 ans mais aussi des enfants.

Si les principaux signes de la maladie demeurent la toux, la fièvre, la fatigue et la perte du goût et de l’odorat, de nouveaux symptômes sont identifiés à mesure que les connaissances sur l’infection au Coronavirus continuent à s’étoffer.

On rappelle que 2.229 nouveaux cas de Coronavirus et 61 décès ont été enregistrés en date du 23 avril. Actuellement, 2688 personnes sont hospitalisées dont 493 en soins intensifs et 138 sous respirateurs.









I.M.