Le calendrier des examens nationaux reste inchangé, selon Omar Ouelbani

Le directeur général des examens au ministère de l’Education, Omar Ouelbani, a affirmé dans une déclaration accordée à la Tap dimanche 25 avril 2021, que le ministère avait décidé d’annuler certains tests pratiques pour les élèves du baccalauréat. Il a ainsi souligné que les examens nationaux se tiendront dans les dates habituelles et selon le calendrier établi par le ministère.

Il a précisé que le ministère avait décidé d’annuler les examens de travaux pratiques de l’informatique pour les élèves du baccalauréat à l’exception de la section sciences de l’informatique. Le ministère a également décidé d’annuler l’épreuve de musique pour toutes les sections et l’épreuve de projet pour les candidats individuels.

Il a néanmoins indiqué que certains examens pratiques à l’instar des épreuves de l'algorithmique et programmation et de la Technologie de l’information et de la communication pour la section des sciences de l’informatique ainsi que le bac sport pour la section sportive, étaient maintenus inchangés.

La reprise des cours est prévue le 3 mai prochain pour tous les niveaux scolaires, précise le responsable avant d’assurer que cette décision demeure du ressort du comité national de lutte contre le Covid-19 qui se base sur les recommandations de la commission scientifique et ce, en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie.

Le ministère de l’Education devra se réunir avec les syndicats demain lundi 26 avril 2021 pour discuter des détails du calendrier scolaire pour l’année 2020/2021 pour tous les niveaux, selon M. Ouelbani.

Il a ainsi ajouté que le ministère a pensé à tous les scénarios en cas du report de la reprise scolaire, ajoutant que cette éventualité est loin d’être certaine pour le moment.

Rappelons que, sur recommandation du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, les cours avaient été suspendus dans les écoles, collèges et lycées du 18 au 30 avril.

Selon le ministère de l’Education, les épreuves du baccalauréat sont prévues, pour les examens de la session principale du 16 au 23 juin 2021 et pour la session de contrôle du 6 au 9 juillet 2021.

Pour le concours de la 6ème année, les examens sont prévus du 28 au 30 juin 2021. Pour celui de la 9ème année (brevet et brevet de technicien supérieur), les examens sont prévus du 1er au 3 juillet 2021.

I.M.