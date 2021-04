La page FB de Rached Khiari annonce sa libération, rien d’officiel

La page Facebook de Rached Khiari, gérée par son épouse, a annoncé ce matin du samedi 24 avril que le député a été libéré et que le Tribunal militaire s’est dessaisi de l’affaire pour incompétence.

Hier en milieu de soirée, Mosaique Fm a annoncé que Rached Khiari était interrogé par le juge d’instruction près du Tribunal militaire.

Or, jusqu’à cet instant, la Grande muette reste muette. Nous ne sommes pas en mesure d’infirmer ou de confirmer ces données.

Il est cependant difficile de croire que le Tribunal militaire se dessaisisse de l’affaire. La question de non spécialité ne tient pas debout, puisque les charges annoncées par le parquet militaire sont conformes aux spécialisations du tribunal militaire et conformes à la constitution et aux lois en vigueur.

Et vu le tempérament de Rached Khiari, il aurait fait des selfies et une vidéo à l’instant même de sa libération.

De même, le parquet militaire aurait publié un communiqué pour annoncer sa libération puisque l’affaire défraie la chronique et a même poussé le président de l’assemblée à intervenir quitte à piétiner le principe de séparation des pouvoirs.

R.B.H