"L’homme qui a vendu sa peau" sacré meilleur film et "El Harba" meilleur scénario au festival de Malmö

Le film « L’homme qui a vendu sa peau », (The man who sold his skin) de Kaouther Ben Hania a remporté, hier, dimanche 11 avril 2021, le prix du meilleur film au festival suédois du Cinéma arabe de Malmö . Le film « El Harba » (la fuite) de Ghazi Zaghbani a, lui, remporté le prix du meilleur scénario.

« L’homme qui a vendu sa peau » raconte l’histoire de Sam Ali, un jeune syrien, sensible et impulsif, qui s'est enfui au Liban pour échapper à la guerre en Syrie. Sans statut juridique, il ne peut pas obtenir de visa pour se rendre en Europe, où vit sa bien-aimée Abeer. À Beyrouth, il rencontre Jeffrey Godefroi, un célèbre artiste américain avec qui il conclut une étrange affaire qui changera à jamais sa vie. Le film est également nommé à l'Oscar du meilleur film international.

Le film « El Harba » raconte l’histoire d’un jeune extrémiste qui échappe aux policiers et se trouve dans l’obligation de se cacher dans une maison close.

I.M.