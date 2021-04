Kaïs Saïed en visite à la maison de l'Opéra du Caire

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu à la maison de l’Opéra du Caire ce dimanche 11 avril 2021 lors de sa visite officielle en Egypte.

Il a été accueilli par la ministre égyptienne de la Culture Ines Abdedaiem et le ministre égyptien du Tourisme Khaled Inani. Le président de la République a pris part à un concert animé par l’artiste tunisien Lotfi Bouchnak et la chanteuse Rihem Abdelhakim.

Kaïs Saïed a rappelé, à l’occasion, les liens culturels profonds qui unissent la Tunisie et l’Egypte, soulignant le rôle important de la culture dans le rapprochement les peuples. La ministre égyptienne a, de son côté, souligné que des événements artistiques et culturels communs entre la Tunisie et l’Egypte étaient en cours de préparation.

Le président de l’Egypte Abdelfattah Al Sissi avait annoncé hier qu’il avait convenu avec Kaïs Saïed de consacrer 2021-2022 à la culture à travers des évènements artistiques et culturels qui se tiendraient à la fois en Tunisie et en Égypte.

I.M.