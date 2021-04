Kaïs Saïed rencontre le grand Imam d'Al Azhar

Au dernier jour de sa visite officielle en Egypte, le président de la République Kaïs Saïed a rencontré dimanche 11 avril 2021 le grand Imam d’Al Azhar Cheikh Ahmed Al Taieb.

Kaïs Saïed a appelé, à l’occasion, à ancrer davantage les principes de solidarité et du centrisme dans les sociétés tunisienne et égyptienne et de rectifier les fausses idées reçues sur les musulmans et la religion musulmane de manière générale.

Le chef de l’Etat a rappelé "le rôle historique joué par la Tunisie et l’Egypte pour la région et le monde entier" tout en mettant en exergue l’importance de diversifier les échanges intellectuels entre les deux pays. Il a également appelé à consolider les liens entre la mosquée Zitouna et Al Azhar et à élargir les champs des échanges culturels et scientifiques des deux pays.





Samedi 10 avril 2021, le président de la République, Kaïs Saïed, a visité de nombreux sites historiques et religieux au Caire à savoir la mosquée de l’Imam Al Hussein et la chambre du prophète Mohamed.

Kaïs Saïed s’est aussi rendu à la cathédrale copte de la Nativité du Christ, la plus grande cathédrale du Moyen orient. Le prêtre de la cathédrale a offert au président de la République un cadeau souvenir au nom du pape copte orthodoxe Tawadros II.

Le chef de l'Etat est en visite officielle en Egypte du 9 au 11 avril 2021, sur invitation de son homologue égyptien, Abdelfattah Al Sissi.

I.M.