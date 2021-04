Ajmi Lourimi : Kamel Ben Younes n’est pas nahdhaoui !

Le dirigeant du mouvement Ennahdha, Ajmi Lourimi, a pris la défense du journaliste et universitaire spécialisé en communication, Kamel Ben Younes qui a été fraichement nommé à la tête de l’Agence Tunis Afrique Presse (Tap).

La nomination de Kamel Ben Younes en tant que président directeur général de la Tap avait suscité un tollé parmi les employés de l’établissement public. Ces derniers ont dénoncé l’ingérence politique dans les nominations de la Tap, reprochant à Kamel Ben Younes ses relations avec le parti islamiste Ennahdha. Le 20 mars dernier, à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance tunisienne, Kamel Ben Younes avait participé à une conférence politique du parti Ennahdha aux côtés de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem, Ajmi Lourimi et Mourad Yaakoubi.

« Idéologiquement, Kamel Ben Younes n’est pas nahdhaoui. Professionnellement, c'est un journaliste respectueux. C'est également un universitaire spécialisé en Histoire qui a assumé plusieurs responsabilités au sein des associations et des centres d’études (…) Kamel Ben Younes appartient à la famille nationale centriste, spécialement la Gauche ou ce qu’on appelle la nouvelle Droite ou encore les islamistes dénommés les islamo-gauchistes. Il n’était pas un farouche opposant, ni un agent de l’ancien régime. Il a été aux côtés des opposants et doté d’une large connaissance sur la scène médiatique et politique. Il est indépendant, sans doute, et c’est pour cela qu’il est le bienvenu », a-t-il martelé dans un post publié sur les réseaux sociaux dimanche 11 avril 2021.

Le dirigeant nahdhaoui a souligné que Kamel Ben Younes avait été nommé par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et que les nominations faisaient partie des prérogatives du chef du gouvernement. Et d’estimer que la crainte de la transformation de la Tap d’un « média public » en un « média de gouvernement » est exagérée.

« Kamel Ben Younes va défendre les intérêts des journalistes de la Tap et ses compétences lui permettent d’éviter de commettre des erreurs et de servir les intérêts de quelconque », a-t-il conclu.

La nomination de Kamel Ben Younes à la tête de l’Agence Tunis Afrique Presse avait suscité une vive polémique. Le syndicat de l’agence Tap relevant de l’UGTT, avait exprimé son refus des « nominations politiques »à la tête de l’établissement. Le syndicat avait appelé le gouvernement à revenir sur cette nomination et à adopter des critères définis et clairs tout en tenant le service public à l’écart des quotas partisans.

Le 8 avril 2021, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait exprimé son refus des « nominations politiques » à la tête de la Tap et de la radio Shems FM. Le syndicat avait de même mis en garde contre les nominations fondées sur le « favoritisme politique » à la tête de ces médias, imputant au gouvernement la responsabilité des tensions qui y règnent.

