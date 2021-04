Décès du professeur Frej Chaïeb

L’Institut de Presse et des Sciences de l'Information (IPSI), a annoncé ce samedi 10 avril 2021, le décès de Frej Ben Abderrahmane Chaïeb, ancien professeur à l’Institut.

Frej Ben Abderrahmane Chaïeb est décédé des suites du Covid-19, il avait 78 ans. Il est originaire de Ksar Helal et a occupé le poste de PDG de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), il était ancien secrétaire général-adjoint du PSD, chargé des relations extérieures, du temps de l’ancien président de la République Habib Bourguiba.

Le défunt était détenteur d’un doctorat en langue et littérature anglaise et sociologue en communication. Frej Chaïeb a aussi été membre du bureau exécutif de L’UGET dans les années 60. Il a intégré l’IPSI en tant qu’enseignant en 1974 et fut hautement tenu en estime par la profession tant pour ses idéaux que pour son patriotisme sans failles.

Paix à son âme