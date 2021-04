En Egypte, Kaïs Saïed rend hommage à Gamal Abdel Nasser

Le président de la République, Kaïs Saïed, qui effectue depuis hier une visite officielle en Egypte, s’est rendu ce samedi 10 avril 2021, aux mausolées des défunts présidents égyptiens Gamal Abdel Nasser et Anouar Sadate et du soldat inconnu, où il a déposé des couronnes de fleurs et récité la Fatiha.

Kaïs Saïed a signé le livre d'or consacré au président Gamal Abdel Nasser, avec un mot dans lequel il a rendu hommage aux positions de l’ancien président égyptien précisant que la Tunisie lui emprunte le pas et que sa vision est encore d’actualité.

M.B.Z