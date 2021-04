Le Conseil des ministres approuve le projet damendement de larticle 96 du Code pénal

Le Conseil des ministres réuni jeudi 1er avril 2021 a approuvé cinq projets de loi et seize projets de décrets, a annoncé la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La liste des projets de loi approuvés compte :

- Un projet de loi sur l’amendement de l’article 96 du Code pénal. Nous noterons que l’amendement de l’article 96 du Code pénal vise à donner plus de flexibilité à l’administration tunisienne et davantage de précisons sur les délits.

Art. 96 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précité.