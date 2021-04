Le SNJT solidaire avec les journalistes de Dar Al Anwar

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a rendu public un communiqué, ce jeudi 1er avril 2021, assurant que la maison de presse Dar Al Anwar fait l’objet sur les réseaux d’une campagne de dénigrement et de diffamation menée par des internautes sympathisants du mouvement Ennahdha à la suite de la publication d’un article dans lequel il est question de la fortune du chef du mouvement et président de l’ARP, Rached Ghannouchi, estimée à des milliards de dinars et acquise notamment par un réseau de trafic d’armes.

Le syndicat précise que plusieurs pages d’Ennahdha traitent le journal de « presse jaune », et l’accuse de publication de fausses informations, ce qui peut mettre en danger les journalistes de l’établissement et contribuer à l’installation d’un climat de tension.

Le SNJT fait part de sa solidarité absolue avec les journalistes de Dar Al Anwar à la suite de la campagne de dénigrement les visant, mettant en garde contre les répercussions des accusations pour les journalistes et leur sécurité. Il a, également, exprimé son respect du principe de recours à la justice soulignant que le droit de réponse est garanti pour tout contenu médiatique.

Il est à noter qu’à la suite de la publication de l’article en question le 27 mars 2021, le mouvement Ennahdha a réagi en assurant qu’il a engagé des poursuites judiciaires à cet effet.

S.H