Ennahdha réitère son soutien à Hichem Mechichi

Le bureau exécutif d’Ennahdha, réuni mercredi 31 mars 2021 sous la présidence de Rached Ghannouchi, a réitéré son soutien au gouvernement et à son chef Hichem Mechichi. Il a demandé de redoubler d'efforts pour mener les réformes urgentes dans certains domaines économiques et financiers. Il a apprécié également la signature de l'accord entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) sur le lancement des réformes requises, via l’approbation de la mise en place de cinq commissions communes de réflexion visant à formuler un cadre pratique pour ces réformes, dont les différentes organisations sociales et partis politiques représentés au parlement doivent contribuer à développer et adhérer à sa mise en place.

Ennahdha a appelé, en outre, le coussin politique gouvernemental à la coopération et la solidarité afin de soutenir les réformes gouvernementales et parvenir à la stabilité politique des institutions étatiques pour assurer leur bon fonctionnement, le respect de ses engagements et promesses envers le peuple et ses partenaires.

Le parti politique a souligné que le pays a cruellement besoin d'un dialogue national qui rassemble toutes les parties sans exclusion. Son objectif sera d'identifier les grandes priorités et orientations économiques et sociales du pays ainsi que de soulager les tensions politiques et sociales et de rassembler les Tunisiens en les rassurant sur la l'avenir du pays.

Ennahdha a rappelé son soutien à l'initiative du dialogue national lancée par l’UGTT.

Dun autre côté, Ennahdha a condamné ce qu’il a considéré comme étant des « campagnes malveillantes » visant le mouvement et son président, et « des tentatives de leur porter atteinte via de fausses allégations ». Le parti a rappelé qu’il tient à son droit à entamer des poursuites judiciaires contre tous ceux qui le diffament.

I.N