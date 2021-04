La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax : Vers le renforcement des capacités des entreprises

Dans un souci de favoriser la relance économique et de contribuer au développement des entreprises et de les appuyer à prospecter de nouvelles opportunités d'investissement, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax propose un programme dense et particulièrement enrichissant pour l'année 2021.

Ce programme favorisant les échanges multiples est un véritable levier pour consolider les capacités des entreprises et les renforcer à faire face aux profondes répercussions causées par la pandémie du coronavirus.

Le programme 2021 comprend de nombreuses activités, notamment le trentenaire du Salon Méditerranéen du Bâtiment «MEDIBAT 2021» du 06 au 09 octobre dont l’organisation se fera avec un respect rigoureux du protocole sanitaire nécessaire.

Le programme avec l’Afrique, représente un volet prépondérant des activités de la CCIS, dont essentiellement la 3ème session du Salon Africain du Bâtiment "AFRIBAT" au Cameroun et la Foire des produits tunisiens "Made in Tunisia" à Kinshasa (République Démocratique du Congo), en décembre 2021.

La CCIS s'est également lancée dans la mise en œuvre d'un programme de coopération tuniso-libyen, dans un objectif de relancer les relations économiques avec un pays ami et voisin, avec l’élaboration de nombreuses missions d’affaires et forums de partenariat, la première étape était la mission d’affaires multisectorielle, à Tripoli du 27 février au 2 mars. Les étapes suivantes seront le Forum tuniso-libyen qui se tiendra à Sfax les 20 et 21 mai, la mission d’affaires à Misurata du 25 au 29 mai, la mission d’affaires à Benghazi du 19 au 22 juin et la participation tunisienne à la Foire de la construction (Tripoli LC Expo 2021) du 28 juin au 1er juillet à Tripoli.

A ceci s'ajoute un plan d’activités varié, à l’instar de la 3ème session du Forum «Tunisia Business Export», à l'exposition virtuelle de l’artisanat, au forum de l'arbitrage, à de nombreuses formations et à l’installation de l’Université d’entreprise.

Il est intéressant aussi de signaler l’implication de la CCIS dans plusieurs projets euro-méditerranéens (Mesdsta@rts, TECHLOG, ReSt@rts) et son accompagnement dans le projet de création de la zone logistique de Gargour.

Enfin, la CCIS vient de lancer son APPLICATION MOBILE qui permet à ses opérateurs économiques de suivre toutes les activités et les nouveautés de la CCIS en temps réel.