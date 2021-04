La BCT maintient inchangé le taux d’intérêt directeur

Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT), réuni le mercredi 31 mars 2021, a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur.

Le Conseil a tenu sa réunion périodique à distance et a analysé et débattu des principaux indicateurs économiques, monétaires et financiers, dans le sillage des circonstances actuelles que traverse la Tunisie, notamment à la suite de la pandémie du COVID-19 et ses répercussions désastreuses sur l’activité économique et sur les équilibres globaux, outre un climat social et politique qui ne semble pas contribuer à surmonter cette crise. Le Conseil a, en effet, affirmé que cette conjoncture difficile a induit une baisse sans précédent de la performance de l’activité économique, en enregistrant un taux de croissance négatif de l’ordre de -8,8% en 2020.

En revanche, le Conseil a constaté la stabilité de l’inflation en février 2021 au niveau de 4,9% en glissement annuel, pour le quatrième mois consécutif, contre 5,8% au cours du même mois de l’année écoulée. Cette évolution est due à la baisse du rythme d’accroissement des prix des services (5,0% contre 5,3%) et des produits alimentaires (4,8% contre 4,9%), alors que les prix des produits manufacturiers ont plutôt affiché une légère hausse (4,8% contre 4,6%). Pour ce qui est des principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente, « l’inflation des produits hors encadrés et frais » a enregistré une légère augmentation de son rythme de progression pour atteindre 5,1% à fin février 2021 contre 5,0% au mois précédent.

A lire également Ali Kooli : Nous travaillons sur un programme ambitieux mais réaliste

S’agissant des évolutions récentes du secteur extérieur, le Conseil a souligné la régression du déficit de la balance courante durant les deux premiers mois de l’année 2021 pour revenir à 847 MDT ou 0,7% du PIB, contre -1078 MDT et 1% durant la même période de l’année 2020 et ce, en rapport avec la contraction du déficit de la balance commerciale de 21,2%, suite à la persistance des retombées de la crise du COVID-19 et à la consolidation des revenus du travail (+11,2%) qui ont permis de couvrir partiellement la baisse des recettes touristiques de 55,9%. Compte tenu de ces évolutions, les avoirs nets en devises ont atteint 21.732 MDT ou 156 jours d’importation au 29 mars 2021 contre 20.098 MDT ou 115 jours d’importation à la même date de l’année précédente.

Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le Conseil a souligné la nécessité d’entreprendre les réformes nécessaires et de parvenir sans tarder à la stabilité politique et sociale, de manière à améliorer la visibilité des agents économiques. Aussi, le Conseil a-t-il affirmé que la Banque Centrale continuera, pour sa part, de suivre de près les évolutions sur les plans international et national et de prendre les décisions et les mesures idoines afin de préserver la stabilité monétaire et financière, de soutenir pleinement l’économie nationale et de contribuer efficacement à restaurer les principaux équilibres globaux et financiers du pays.

D’après communiqué