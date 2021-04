Décès de l'ancien ambassadeur Ali Hachani

L’ancien ambassadeur Ali Hachani est décédé aujourd’hui mercredi 31 mars 2021, à l’âge de 75 ans, apprend Business News de sources diplomatiques.

Ali Hachani a une longue expérience diplomatique. Deux fois représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies, il a occupé le poste d’ambassadeur en Grèce, au Sénégal et aux Emirats arabes unis.

Il avait par ailleurs occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère des Affaires étrangères où il fut, notamment, directeur général des organisations et des conférences internationales et directeur de la recherche, de l’analyse et de la planification.

Né en 1946, Ali Hachani est diplomé en langue et littérature anglaises à l’Université de Tunis. Il a suivi des cours de relations internationales à l’Université Columbia (New York) dans le cadre d’un programme de formation à l’intention des diplomates. Ali Hachani est officier de l’Ordre de la République tunisienne.

Paix à son âme