Abdelfattah Mourou : Abdelkarim Zbidi a induit Mohamed Ennaceur en erreur !

L’ancien président de l’ARP et dirigeant d’Ennahdha, Abdelfattah Mourou, est sorti de son silence pour réagir aux dernières révélations contenues dans les mémoires de Mohamed Ennaceur, lors de son intervention mercredi 31 mars 2021 sur Shems FM.

Abdelfattah Mourou a nié en bloc les accusations de tentative de renversement de l’Etat en réponse aux révélations rapportées par Mohamed Ennaceur sur les coulisses du "jeudi noir" à l’Assemblée des représentants du peuple.

Précisant qu’il tenait ses informations de chez Abdelkarim Zbidi, Mohamed Ennaceur a expliqué que les députés d’Ennahdha et de Tahya Tounes voulaient provoquer une plénière extraordinaire en vue de constater la vacance du pouvoir et procéder au remplacement du président par le chef du gouvernement, Youssef Chahed à l’époque.

M. Mourou a argué qu’il avait eu une conversation téléphonique avec Mohamed Ennaceur le jour même pour prendre sa permission alors qu’il était mandaté de le remplacer à l’époque.

Il a ainsi révélé qu’il s’est entretenu au téléphone avec l’ancien ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi, pour s’enquérir de l’état de santé de l’ancien président de la République "au su de tout le monde" alors qu’il avait été admis à l’hôpital militaire.

« Les conclusions que Mohamed Ennaceur a tirées sont infondées et même s’il s’agit de faits concrets, j’invite le témoin à en parler lui-même », dit-il.

"Pris de panique face à la dégradation de la situation des deux présidents de la République et du Parlement et un hypothétique complot contre l’Etat, les députés étaient en train de chercher des solutions constitutionnelles. C’est pour cette raison que Mohamed Ennaceur les a trouvés la Constitution à la main alors que j’étais dans mon bureau car pour moi la question de vacance était loin d’être envisageable d’autant plus que je me suis entretenu au téléphone avec le président du Parlement le jour même", a-t-il expliqué.

« Je n’ai aucun intérêt à remplacer le président car mon rôle était de préserver la légitimité uniquement. La preuve que j’ai proposé de consulter l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi suite au décès du l’ancien président », a-t-il poursuivi avant de promettre de saisir la justice pour dévoiler la vérité et préserver sa dignité.

« Ce sont les mêmes personnes qui sont habituées à dénigrer les gens pour marquer des victoires et pour se préparer aux prochaines élections. Sinon, pourquoi Zbidi garde-t-il le silence deux ans et dix mois ? Surtout que, après la parution du livre et sur fond de polémique, il a assuré qu'il n’avait mandaté personne pour parler en son nom. Je n’ai aucune relation politique avec Zbidi, ni des convergences idéologiques et je n’ai aucun intérêt de comploter avec lui», a-t-il avancé.

A lire également Révélations sur le jeudi noir : Youssef Chahed promet de saisir la justice

Et de conclure: « J’aurai apprécié que Mohamed Ennaceur dise qu’il a reçu un appel téléphonique de ma part et je pense que Zbidi l’a induit en erreur et que ses déclarations à propos des deux tanks au Parlement et l’interdiction du chef du gouvernement de rendre visite au président attestent que c’est lui qui a voulu fomenter un coup d’Etat mais ceci n’est nullement une accusation ».

Le 26 mai 2020, l’ex dirigeant d’Ennahdha, Abdelfattah Mourou, a annoncé son départ de la vie politique pour aller vaquer à d’autres préoccupations en relation, notamment, avec la chose publique.

A lire également Mohamed Ennaceur et l’absence de valeurs

I.M.