Faouzi Mehdi : Des ministres veulent se faire vacciner mais Hichem Mechichi insiste sur le respect des priorités

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a indiqué, dans une interview accordée au journal Assabah et publié ce mercredi 31 mars 2021, que 51 mille Tunisiens, entre cadres de la santé et simples citoyens, ont été vaccinés depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination le 13 mars.

Sur la question de savoir s’il a été contacté par des politiciens souhaitant bénéficier du vaccin, le ministre de la Santé a répondu en ces termes : « Non, je n’ai pas été contacté, cela dit les ministres veulent se faire vacciner surtout que nombre d’entre eux a déjà été malade mais le chef du gouvernement Hichem Mechichi insiste pour que les priorités soient respectées. Le chef de l’Etat veut aussi se faire vacciner mais pour la symbolique nous voulons que le président fasse son vaccin avant de vacciner les autres. Kaïs Saïed veut se rendre dans un centre et se faire vacciner comme tout citoyen, ce qui nécessite une certaine logistique. Le président de l’ARP sera contacté quand on aura vacciné le président de la République ».

Concernant la situation politique actuelle et la crise suscitée par le remaniement de janvier dernier, Faouzi Mehdi a souligné qu’il ne sait pas qui l’avait désigné en tant que ministre lorsque le gouvernement de Hichem Mechichi avait été formé, précisant qu’en tant que militaire il s’est vu proposer le poste de ministre et n’a pas pu le décliner.

« Je suis très loin des tiraillements politiques, le remaniement a eu lieu en pleine crise du Covid-19 et je ne peux pas abandonner mon poste, nous sommes en guerre contre l’épidémie, c’est tout ce qui m’importe, je fais mon travail et ce qu’il faut pour sauver la vie des Tunisiens » a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Santé a enfin confié qu’il est solidaire avec gouvernement et qu’il ne se mêle pas du conflit entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement, assurant que cette crise n’a en rien entravé son travail et qu’il bénéficie toujours du soutien du président de la République et du chef du gouvernement pour accomplir sa mission dans les meilleures conditions.

