Abir Moussi n’est que l’instrument de la volonté de Kaïs Saied, selon Rafik Abdessalem

L’ancien ministre des Affaires étrangères et membre d’Ennahdha, Rafik Abdessalem, est revenu, mercredi 24 mars 2021, sur la crise politique qui secoue le somment de l’Etat et le chaos qui sévit au Parlement.

Imputant la responsabilité au président de la République, il avancé que celui-ci devrait se prononcer clairement sur ses positions et indiquer « S’il est du côté de la protection des institutions de l’Etat et de la Constitution qu’il a juré de respecter ou s’il est du côté de l’anarchie et de la destruction des institutions de l’Etat ».

« On ne peut être au pouvoir et dans l’opposition, représenter l’Etat et œuvrer à le perturber et le détruire à la fois », a-t-il avancé.

A lire également Chaos au Parlement : Abir Moussi dit avoir été agressée et interdite d’accès à la salle de plénière Dans un statut publié sur sa page Facebook, Rafik Abdessalem a, également, pointé du doigt le comportement de la présidente du Parti destourien libre (PDL) au Parlement assurant que celle-ci n’est que l’instrument de la volonté du chef de l’Etat.

Selon le politicien, Abir Moussi ne faisait que mettre à exécution les plans de Kaïs Saïed visant à dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.

N.J.