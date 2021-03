Mohamed Ammar défie Rached Khiari pour la publication de l’intégralité de l’enregistrement

Le député Attayar Mohamed Ammar est intervenu, ce mardi 23 mars 2021, sur le plateau de la chaîne Attessia pour revenir sur les enregistrements fuités par son collègue Rached Khiariet fournir davantage de détails autour de cette affaire.

Mohamed Ammar a assuré qu’il a invité Rached Khiari et Moadh Bedhiaf chez lui pour discuter de la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi.

« Au moment de cette visite, le 27 janvier 2021, la motion avait réuni 103 signatures. Le sujet principal de la rencontre portait sur les signatures. Rached Khiari est venu marchander et proposer, ouvertement, « la vente de signature », à l’instar de celle de la députée Saloua Ben Aïcha en contrepartie du paiement de son crédit de 70 milles dinars et la mutation de son mari qui travaille à la Douane. Pour cela, je défie Rached Khiari de publier l’intégralité de l’enregistrement ». Mohamed Ammar a ajouté que Rached Khiari a fait un montage et n’a diffusé que les extraits servant les intérêts du président du parti Qalb Tounes Nabil Karoui.

Et d’ajouter que son unique tort était d’avoir convié Rached Khiari à son domicile, soulignant que les députés n’ont pas renoncé à la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi et qu’aucun député ayant, déjà, signé ne s’est désisté.

Mohamed Ammar a indiqué que « les députés Qalb Tounes nous font chanter comme ils le font pour le mouvement Ennahdha. C’est pour cela que nous nous sommes orientés vers les députés indépendants. Si toucher à Rached Ghannouchi est une atteinte à la sécurité nationale je continuerai à le faire », indique-t-il, soulignant que si le ministère public juge qu’il a porté atteinte, réellement, à la sécurité nationale, il présentera sa démission de l’assemblée.

