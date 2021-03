Ayachi Zammel démenti en direct à propos de la NDI

Le député du Bloc National (ex Tahya Tounes) et président de la commission de la Santé à l’ARP Ayachi Zammel a été démenti en direct, ce matin du mardi 23 mars 2021, par sa collègue Abir Moussi.

Il répétait à l’envi qu’il n’a jamais recruté de stagiaire payé par l’ONG américaine NDI. Il criait devant la caméra de Abir Moussi que cette dernière est une menteuse.

Il a suffi de quelques minutes pour que la députée ramène un document signé par le même Ayachi Zammel dans lequel on peut lire une demande en bonne et due forme pour recruter des stagiaires au profit de la commission de la santé et qui travaillent sous la houlette de la NDI.

R.B.H