Affaire du barrage de Sidi Salem : Hichem Mechichi annonce une série de décisions

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est rendu en visite, ce lundi 22 mars 2021, à Oued Zarga dans le gouvernorat de Béjà pour inspecter l’état des eaux dans le barrage de Sidi Salem et Oued Medjerda.

A l’issue de cette visite, il a annoncé les mesures suivantes :

Le lancement immédiat du projet d'assainissement de la ville de la ville de Oued Zarga au profit de 12 mille habitants, pour un coût total d'environ 18 millions de dinars.

Le lancement des études pour la réalisation de trois stations d'assainissement dans le gouvernorat de Béja, à Tebar, Sidi Ismail et Amdoun, au profit de 20 mille habitants, pour un coût total estimé à 50 millions de dinars.

La création d’une circonscription municipale à Oued Zarga pour rapprocher les services aux citoyens. Le ministère des Affaires sociales se chargera d’allouer un budget de 100 mille dinars à la municipalité de Testour pour la location des locaux de la nouvelle administration, l’achat du matériel bureautique nécessaire ainsi que l’engin qui servira à ramasser les déchets aux environs du barrage de Sidi Salem.

Autoriser le ministère des Affaires Locales et de l'Environnement à accorder une aide financière de l'ordre de 200 mille dinars au profit de la Commune de Testour pour l'aider à confier à une entreprise privée le ramassage des déchets à Oued Zarga pour une période d'un an.

Hichem Mechichi a également décidé de tenir un conseil ministériel restreint autour du cadre organisationnel et institutionnel du système de gestion des eaux usées domestiques et industrielles, dans les plus proches délais.

A lire également Gammoudi : Le barrage Sidi Salem qui approvisionne en eau Tunis et plusieurs régions est un danger !

On rappelle que la visite du chef du gouvernement intervient quelques semaines après que le député et président de la Commission parlementaire de la réforme, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a diffusé des photos choquantes de l’état du barrage de Sidi Salem qui approvisionne la capitale et plusieurs autres régions côtières en eau potable.

Le barrage est devenu, selon le député, un réservoir pour les déchets, les cadavres d'animaux et les eaux usées.

M.B.Z