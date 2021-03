Une délégation de l’Utica en visite de travail au Qatar

Une délégation de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) conduite par son président Samir Majoul, est en visite au Qatar du 21 au 24 mars courant, en parallèle à la visite effectuée actuellement par le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien de l’Investissement, Ali Kooli.

M. Majoul est accompagné par les vice-présidents de la centrale patronale, Hamadi Kooli et Hichem Elloumi ainsi que Abdessalem Ben Ayed, président du groupe El Badr et Hassen Karoui directeur des relations avec les pays arabes au sein de l’Utica.

La délégation a assisté, ce lundi matin 22 mars 2021 à Doha, à la rencontre qui a réuni M. Kooli et le ministre qatari du Commerce et de l’Industrie Ali Ahmed Al Kuwari. Elle a aussi pris part à la rencontre du ministre tunisien avec l’investisseur qatari, spécialisé en industrie agroalimentaire, Mohamed Badr Al Sadah.

En outre, une rencontre avec leurs homologues de la Chambre qatarie du commerce et d’industrie, à leur tête le président de la chambre, le cheikh Khalifa Ben Jassem Al Thani, est prévue, lors de laquelle les deux parties discuteront les moyens de développer les relations commerciales et d’investissements entre les hommes d’affaires tunisiens et qataris.

Une réunion élargie sera organisée, demain mardi 23 mars au siège de la chambre entre la délégation patronale tunisienne et les représentants de la chambre en présence du ministre tunisien ainsi que de plusieurs importants investisseurs qataris.

I.N