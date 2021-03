Libération de Ghaith Marouani, Akrem Tlili et Aymen Aloui d’Al Watad

L’ancien député et membre du bureau politique du parti Al Watad, Aymen Aloui, et les deux membres du comité central Akrem Tlili et Ghaith Marouani ont été libérés dans la matinée de lundi 22 mars 2021, a annoncé Nizar Amami, membre du parti.

Les trois politiciens ont, rappelons-le, été arrêtés, samedi dernier, et conduits au poste de police du Bardo où ils ont été interrogés sans la présence de leurs avocats, d’après un communiqué du parti.

Dénonçant de graves dépassements, le parti avait appelé à la libération immédiate de ses dirigeants sans communiquer de détails sur le motif de ces arrestations qualifiées d'abusives.

N.J.