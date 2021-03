Othman Jerandi s’entretient avec Jean-Yves Le Drian à Paris

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, a tenu une réunion de travail hier, jeudi 18 mars 2021, à Paris (France) avec son homologue français Jean-Yves Le Drian.

Cette réunion, qui a eu lieu au siège du ministère français de l'Europe et des Affaires Etrangères français, a permis de débattre des dossiers de coopération bilatérale dans la période à venir, notamment les préparatifs de la troisième session du Haut Conseil de Coopération tuniso-français.

D’après un communiqué publié par la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi a souligné « la profondeur et le caractère stratégique des relations tuniso-françaises à différents niveaux, exprimant la volonté de la Tunisie de continuer à œuvrer pour le développement d'une coopération encore plus fructueuse entre les deux pays amis dans tous les domaines et de renforcer le partenariat économique entre la Tunisie et la France, surtout dans le contexte actuel, afin de soutenir les efforts nationaux visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire ».

De son côté, le ministre français des Affaires étrangères a salué « la solidité des relations tuniso-françaises », soulignant que « la Tunisie reste un partenaire essentiel et important pour la France » et réaffirmant « l'engagement permanent de son pays envers la Tunisie et la pleine disposition de la France à accompagner notre pays afin de permettre à l’économie tunisienne de se réformer ».

La Tunisie abritera en novembre 2021, les travaux du 18ème Sommet de la Francophonie en novembre 2021 à Djerba.

R.B.H