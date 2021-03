Huawei Tunisia Talent Day : développer les compétences Tics pour appuyer la machine économique

L’inadéquation entre les offres du marché de l’emploi, les besoins des recruteurs et les formations dispensées dans les universités, est devenu, ces dernières années, une préoccupation majeure – pour le secteur des TICs en particulier – dans un monde régi par une évolution technologique de plus en plus rapide et complexe.

Conscient de cet enjeu, Huawei Tunisie a présenté, mardi 16 mars 2021, dans le cadre du Huawei Tunisia Talent Day, son livre blanc “Talents TIC en Tunisie : Adéquation entre l’offre et la demande”, réalisé en collaboration avec le cabinet de conseil et d’audit Pricewaterhouse Coopers (PwC).

En effet, pour un pays comme la Tunisie, le secteur des Tics représente une opportunité clé dans la relance de la machine économique fortement impactée par la crise Covid-19 et les tiraillements politiques qui secouent le pays.

Mais pour devenir un véritable levier de croissance, ce secteur a, tout de même, besoin de compétences qui répondent à l’évolution du marché de l’emploi et aux besoins croissants des entreprises en ressources qualifiées qui peuvent appuyer la stratégie de transformation digitale nécessaire à leur pérennité.

L’étude menée par PwC affirme, d’ailleurs, que « les recruteurs en TIC sont confrontés à des défis différents lors du recrutement (…) Le phénomène de fuite des cerveaux revient comme le problème le plus saillant » et ce « bien que le secteur des TIC en Tunisie offre la meilleure grille salariale du marché du travail ».

Autre fait marquant : « Pour la partie offre, le manque de ressources nécessaires à la formation et de programmes de perfectionnement des enseignants représente l'une des contraintes les plus restrictives qui affectent l'efficacité du processus de développement des compétences au sein des universités ».

Organisé en présence du ministre des Technologies de la communication et de la Transformation digitale, Mohamed Fadhel Kraiem, l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhang Jianguo, le directeur général de Huawei Tunisie, Lin Xingshuo, le vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée au bureau régional de Huawei Northern Africa, Adnane Ben Halima, de Moez Kamoun, PwC Tunisia Partner, le PDG de Tunisie Telecom, Samir Saied, le directeur général d’Orange Tunisie, Thierry Millet ainsi que Sami Antit directeur des ressources humaines d’Ooredoo Tunisie, ce Talent Day dédié à la Tunisie a été, également, l’occasion pour Huawei de présenter ses programmes d’appui, formations, certifications et offres de stages pour les élèves et jeunes ingénieurs.

La rétrospective des programmes Huawei a notamment mis en évidence les avantages du partenariat « ICT Academy » que l’équipementier a établi avec les universités tunisiennes pour former les enseignants qui, ensuite, se chargent de délivrer des formations certifiantes à leurs étudiants. Ce même partenariat ouvre aussi aux étudiants et jeunes diplômés les portes de Huawei et de ses partenaires business dans le cadre de stages et leur permet, en sus, d’avoir la priorité en période de recrutement.

Outre ce partenariat visant à consolider la collaboration entre le monde de l’entreprise et le monde académique, Huawei Tunisie a étoffé un autre programme de formation aux jeunes ingénieurs, mis en place en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : seeds for the future. Dédié à l’élite des écoles d’ingénieurs, ce programme permet chaque année aux élèves ingénieurs les plus brillants de découvrir les technologies de pointe mais également la culture et les valeurs de l’équipementier à travers un voyage en Chine.

Dans son allocution l’ambassadeur de la Chine, Zhang Jianguo, a, d’ailleurs, tenu à souligner l’importance du rôle que les jeunes talents peuvent jouer dans la mise en œuvre d’une gestion intelligente des gouvernements et la résolution des problèmes sociaux, entre autres, dans une Afrique où « l’économie numérique est en train de prendre racine ».

Rappelant les relations bilatérales historiques entre la Tunisie et la Chine et le rôle de l’Empire du milieu – aujourd’hui un des plus grands partenaires économiques de notre pays – Zhang Jianguo a, aussi, exprimé sa gratitude envers le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale pour son appui à Huawei.

Notant la cohérence entre le Talent Day de Huawei et la vision du ministère des Tics, Mohamed Fadhel Kraiem a, lui, exposé les axes sur lesquels le ministère travaillait en termes de développement des compétences et des talents.

Evoquant la grande ambition de « faire de la Tunisie une terre du numérique, une destination pour les porteurs de projets » grâce à deux programmes phares : Smart Tunisia et Startup Tunisia, en plus des nouveaux outils de financement et d’aide aux startups, le ministre des Tics a affirmé qu’il faudrait se préparer à l’évolution et rupture des technologies à travers l’anticipation des usages et le développement des talents.

« Si on veut vraiment atteindre les objectifs qu’on s’est fixés, il faut que le ministère des Tics ait un rôle à jouer dans le développement des compétences », à la même hauteur que les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Nadya Jennene