ARP – Plénière de dialogue avec la Haica, aussitôt démarrée aussitôt suspendue

La plénière consacrée au dialogue avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (Haica), se tient ce vendredi 19 mars 2021, à l’ARP.

Etant, comme prévu, le premier à réagir en demandant un point d’ordre alors que la plénière venait à peine de démarrer, le député Saïd Jaziri a demandé la levée de la plénière estimant que l’Assemblée n’a pas à auditionner une instance « illégale », puisque son mandat de six ans est expiré. Il a souligné avoir adressé au bureau de l’ARP une correspondance dans ce sens.

On rappellera que Saïd Jaziri est propriétaire d’une radio pirate qui vient tout juste d’être fermée par la Haica après de multiples amendes et avertissements.

Samira Chaouachi, vice-présidente de l’Assemblée a expliqué que la demande de Saïd Jaziri a bien été examinée mais que le bureau de l’ARP a décidé de maintenir la plénière dans la mesure où il est convenu que la Haica continue d’assurer ses fonctions jusqu’à l’élection de ses nouveaux membres.

La plénière a tout de même été suspendue pour trente minutes à la demande des employés de l’ARP qui tiennent en ce moment un sit-in pour protester contre la députée du PDL Abir Moussi à cause des accusations et des altercations qu’elle a eu hier avec eux et surtout pour avoir accusé une technicienne de surface d’avoir eu un comportement dissolu avec un journaliste parlementaire. Faits que la députée réfute dénonçant un complot islamiste qui a mobilisé contre elle des administratifs qu’elle qualifie de milices.

M.B.Z