Le crédit de la Banque mondiale sera géré par le gouvernement

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu, ce jeudi 18 mars 2021, une délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président à la région MENA, Ferid Belhaj, en présence du ministre de l’Economie et des Finances Ali Koôli, et du conseiller auprès du chef du gouvernement Abdessalem Abassi.

Le chef du gouvernement a mis en exergue la relation séculaire entre la Banque mondiale et la Tunisie, soulignant l’engagement de la Tunisie à mettre en place les réformes nécessaires notamment en cette situation économique et épidémique critique. Hichem Mechichi a, également, félicité l’appui de la Banque mondiale à la Tunisie et sa confiance en ses institutions, ajoutant que la collaboration avec la délégation de la Banque mondiale dure depuis des mois et a été couronnée par plusieurs réalisations concernant les classes fragiles.

A la fin de la visite de la délégation de la Banque mondiale, il a été décidé :

Accord sur l’injection d’un crédit d’une valeur de 300 millions de dollars dans le budget de l’Etat, à la suite d’une correspondance officielle adressée par le ministère de l’Economie, sous la supervision de la présidence du gouvernement et en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Ce crédit sera consacré au soutien de près d’un million de familles démunies lésées par la pandémie du Covid-19.

Accord sur l’octroi d’un crédit de 100 millions de dollars à la Tunisie pour aider la Tunisie dans la campagne nationale de vaccination.

A l’issue de cette rencontre, le vice-président de la Banque mondiale, Ferid Belhaj a indiqué qu’il a perçu une orientation claire du gouvernement tunisien pour mettre en place les réformes économiques et sociales nécessaires, estimant que l’injection de 400 millions de dinars est une sorte de gage de confiance, appelant l’Etat tunisien à entamer poursuivre clairement les réformes afin de donner un signal positif aux institutions financières.

S.H