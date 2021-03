Rached Khiari convoqué devant la justice

Le député islamiste radical Rached Khiari a été convoqué ce matin pour se présenter lundi prochain devant le juge d’instruction.

Cette convocation fait suite à la plainte déposée lundi dernier par le député d’Attayar Mohamed Ammar dans l’affaire des enregistrements fuités.

Mohamed Ammar a été enregistré à son insu, dans son domicile, par Rached Khiari. Il s’agissait d’une discussion entre eux à propos de la collecte de signatures pour déposer une motion de censure contre le président de l’assemblée Rached Ghannouchi.

Rached Khiari a ensuite qualifié Mohamed Ammar d’idiot et de stupide parce qu’il a accepté de le recevoir chez lui et qu’il a été piégé. Il a considéré les propos de Mohamed Ammar comme étant un complot ourdi contre l’Etat et il se prend, depuis, pour un héros qui a réussi à pénétrer les antichambres. L’affaire a rapidement fait pschitt vu qu’il n’y a rien de particulier à noter. Tous les politiques, de par le monde, se rencontrent pour mettre en place des stratégies afin d’attaquer l’adversaire.

R.B.H