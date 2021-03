Noureddine Bhiri : Mettre fin au banditisme fasciste de Abir Moussi est un devoir national

Le dirigeant d’Ennahdha Noureddine Bhiri estime qu’il faut combattre Abir Moussi et que ce combat est un devoir national. Dans un post publié sur sa page Facebook jeudi 18 mars 2021, le député écrit : « Mettre fin au banditisme fasciste est un devoir national ».

Pour Noureddine Bhiri, les violences et les crimes commis par la présidente du « parti fasciste », qui visent l’Etat et ses institutions, les membres du Parlement et ses fonctionnaires mais aussi le peuple, ont dépassé toutes les limites et pourront avoir des conséquences fâcheuses.

Le député exhorte ainsi le parquet, l’institution sécuritaire et la garde présidentielle à intervenir immédiatement et sans hésitation afin de mettre fin à ces crimes et à poursuivre leurs auteurs. « Il s’agit d’une nécessité pour protéger les institutions de l’Etat, la vie des gens, leurs droits et libertés, leur intégrité physique et morale et la paix sociale ». Noureddine Bhiri assure que le laxisme pourra conduire à une situation que tout le monde regrettera.

La présidente du PDL Abir Moussi a été à l’origine de plusieurs esclandres dans les couloirs du Parlement tout au long de la semaine. Le bloc parlementaire d’Ennahdha avait publié mercredi un communiqué appelant le parquet à intervenir et la stopper.

I.L.